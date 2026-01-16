قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
اقتصاد

سعر الذهب اليوم 16-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026؛ استقراراً دون أي تغيير.

الذهب يستقر

وشهد سعر جرام الذهب ثباتًا مع أول تداولات اليوم على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع أسبوعي

وارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات أمس  على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ارتفاع الذهب

وسجل سعر الذهب مساء أمس زيادة بلغت 100 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم

تحركات الذهب

تعرض الذهب خلال الأسبوع الماضي لحالة من التذبذب حيث فقد ما يقارب من 35 جنيه في المتوسط من قيمته .

وعلى مدار الأسابيع الـ5 الماضية فقد الذهب ما يقارب من 850 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6120 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6994 جنيه للبيع و 7022 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6120 جنيه للبيع و 6145 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5245 جنيه للبيع و 5267 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4080 جنيه للبيع و 4096 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.96 ألف جنيه للبيع و 49.16 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أوقية الذهب نحو  4591 دولار للبيع و 4592 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، بعد ثلاث جلسات متتالية سجلت خلالها مستويات قياسية، وذلك عقب تبني الرئيس دونالد ترامب نبرة أكثر هدوءًا بشأن الاضطرابات في إيران، إلى جانب تصريحات لرئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما قلص الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4,588.55 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3% إلى 3,459.10 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 4,642.72 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعات أكثر حدة، إذ هبطت أسعار الفضة بنحو 6% إلى 87.74 دولار للأوقية، فيما انخفضت أسعار البلاتين بنسبة 4% إلى 2,309.52 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد قفز إلى مستويات قياسية متتالية، مدفوعًا بمخاوف من أن يؤدي تصاعد الاضطرابات في إيران إلى تدخل عسكري أمريكي محتمل، بما يهدد استقرار الشرق الأوسط، إضافة إلى القلق من الضغوط السياسية على البنك المركزي الأمريكي .

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

