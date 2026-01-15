قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 15-1-2026

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ارتفاع الذهب

وسجل سعر الذهب مساء اليوم زيادة بلغت 100 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم

تحركات الذهب

تعرض الذهب خلال الأسبوع الماضي لحالة من التذبذب حيث فقد ما يقارب من 35 جنيه في المتوسط من قيمته .

وعلى مدار الأسابيع الـ5 الماضية فقد الذهب ما يقارب من 850 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6120 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6994 جنيه للبيع و 7022 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6120 جنيه للبيع و 6145 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5245 جنيه للبيع و 5267 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4080 جنيه للبيع و 4096 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.96 ألف جنيه للبيع و 49.16 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أوقية الذهب نحو  4591 دولار للبيع و 4592 دولار للشراء.

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

الإفتاء ترد بالدليل على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج

الإفتاء ترد بالدليل على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج

رئيس جامعة الأزهر: الإسراء والمعراج كانت رحلة احتفاء بالنبي الكريم

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 2025

حصاد 2025 | الأزهر للفتوى يعزز الدعم العلمي ويطور وحداته المبتكرة لخدمة المجتمع

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

