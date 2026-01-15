سعر الذهب مساء اليوم الخميس 15-1-2026

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ارتفاع الذهب

وسجل سعر الذهب مساء اليوم زيادة بلغت 100 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

تحركات الذهب

تعرض الذهب خلال الأسبوع الماضي لحالة من التذبذب حيث فقد ما يقارب من 35 جنيه في المتوسط من قيمته .

وعلى مدار الأسابيع الـ5 الماضية فقد الذهب ما يقارب من 850 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6120 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6994 جنيه للبيع و 7022 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6120 جنيه للبيع و 6145 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5245 جنيه للبيع و 5267 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4080 جنيه للبيع و 4096 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.96 ألف جنيه للبيع و 49.16 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أوقية الذهب نحو 4591 دولار للبيع و 4592 دولار للشراء.