سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر

سعر سبيكة الذهب BTC الآن .. شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء الخميس 15 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السبائك الذهبية، وعلى رأسها سبائك الذهب من شركة BTC، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البحث من جانب المواطنين والمستثمرين عن سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالذهب كأداة للادخار والحفاظ على القيمة في أوقات تقلب الأسواق.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة

جاء ارتفاع أسعار الذهب ليؤثر على مختلف أوزان السبائك المتداولة في سوق الصاغة المصرية، حيث سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من شركة بي تي سي BTC وزن 1 جرام نحو 7665 جنيهًا، وهو السعر نفسه الذي سجلته سبائك بوزن مماثل من شركات أخرى تعمل في السوق المحلي.

ويُعد هذا الوزن من أكثر الأوزان تداولًا نظرًا لملاءمته لشريحة واسعة من المشترين الراغبين في الاستثمار بمبالغ محدودة مع الاحتفاظ بقيمة الذهب الخالص.

أسعار سبائك الذهب من الشركات المختلفة

إلى جانب سبائك BTC، استقرت أسعار بعض السبائك الأخرى عند مستويات متقاربة، إذ بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB وزن 1 جرام نحو 7665 جنيها، وهو ما يعكس حالة التوازن السعري بين العلامات التجارية المختلفة في ظل الاعتماد على سعر الذهب الخام عيار 24 كأساس للتسعير.

وفي ما يخص الأوزان الأكبر، سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من سام s a m وزن 2.50 جرام نحو 18890 جنيها، بينما بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد للوزن نفسه نحو 18760 جنيها، وهو فارق طفيف يرتبط بالمصنعية والعلامة التجارية.

كما سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من سليمة جولد وزن 1 جرام نحو 7665 جنيها، في تأكيد جديد على تقارب الأسعار بين السبائك الصغيرة في السوق المصرية.

أما السبائك ذات الوزن الكبير، فقد بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من سويس جولد وزن 10 جرام نحو 75035 جنيها، وهو وزن يفضله المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة.

سعر الذهب في مصر الخميس 15 يناير 2026

بالتوازي مع ارتفاع أسعار السبائك، سجلت أعيرة الذهب المختلفة ارتفاعًا خلال التعاملات المسائية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى مستوى 7045 جنيها للبيع و7017 جنيها للشراء، وهو العيار الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص ويعد المرجع الأساسي لتسعير السبائك.

كما صعد سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات ليسجل نحو 6458 جنيها للبيع و6432 جنيها للشراء، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية مع احتفاظه بنسبة مرتفعة من الذهب النقي.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا

واصل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، ارتفاعه ليسجل نحو 6165 جنيها للبيع و6140 جنيها للشراء، ويعد هذا العيار المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين سواء للزينة أو الادخار، نظرًا لتوازنه بين السعر ونسبة النقاء.

سعر الذهب عيار 18 وبقية الأعيرة

أما سعر الذهب عيار 18، فقد وصل في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 5284 جنيها للبيع و5262 جنيها للشراء، ويُستخدم هذا العيار بشكل واسع في المشغولات الحديثة نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وسيطر الصعود على سعر الذهب عيار 14 في الأسواق المحلية ليسجل نحو 4110 جنيهات للبيع و4093 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 12 في مساء التعاملات نحو 3522 جنيها للبيع و3508 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات النهائية نحو 2642 جنيها للبيع و2631 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأقل من حيث نسبة الذهب الخالص ويستخدم في بعض الصناعات والمشغولات الخفيفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

في سياق متصل، سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الخميس 15 يناير 2026 نحو 49320 جنيها للبيع و49120 جنيها للشراء، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُقبل عليه المواطنون كخيار ادخاري يجمع بين سهولة التداول والحفاظ على القيمة.

اهتمام متزايد بالسبائك الذهبية

يعكس الإقبال المتزايد على البحث عن أسعار سبائك الذهب BTC وغيرها من العلامات التجارية حالة الاهتمام المتنامي بالاستثمار في الذهب، خاصة مع تحركات الأسعار في السوق المحلية.

ويُنظر إلى السبائك باعتبارها خيارًا مناسبًا لمن يرغب في اقتناء الذهب دون تحمل تكاليف المصنعية المرتفعة المرتبطة بالمشغولات الذهبية.