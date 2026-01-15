قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
عبد الفتاح تركي

سعر سبيكة الذهب BTC الآن .. شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء الخميس 15 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السبائك الذهبية، وعلى رأسها سبائك الذهب من شركة BTC، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البحث من جانب المواطنين والمستثمرين عن سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالذهب كأداة للادخار والحفاظ على القيمة في أوقات تقلب الأسواق.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة

جاء ارتفاع أسعار الذهب ليؤثر على مختلف أوزان السبائك المتداولة في سوق الصاغة المصرية، حيث سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من شركة بي تي سي BTC وزن 1 جرام نحو 7665 جنيهًا، وهو السعر نفسه الذي سجلته سبائك بوزن مماثل من شركات أخرى تعمل في السوق المحلي.

سبائك الذهب

ويُعد هذا الوزن من أكثر الأوزان تداولًا نظرًا لملاءمته لشريحة واسعة من المشترين الراغبين في الاستثمار بمبالغ محدودة مع الاحتفاظ بقيمة الذهب الخالص.

أسعار سبائك الذهب من الشركات المختلفة

إلى جانب سبائك BTC، استقرت أسعار بعض السبائك الأخرى عند مستويات متقاربة، إذ بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB وزن 1 جرام نحو 7665 جنيها، وهو ما يعكس حالة التوازن السعري بين العلامات التجارية المختلفة في ظل الاعتماد على سعر الذهب الخام عيار 24 كأساس للتسعير.

وفي ما يخص الأوزان الأكبر، سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من سام s a m وزن 2.50 جرام نحو 18890 جنيها، بينما بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد للوزن نفسه نحو 18760 جنيها، وهو فارق طفيف يرتبط بالمصنعية والعلامة التجارية.

كما سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من سليمة جولد وزن 1 جرام نحو 7665 جنيها، في تأكيد جديد على تقارب الأسعار بين السبائك الصغيرة في السوق المصرية.

أما السبائك ذات الوزن الكبير، فقد بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من سويس جولد وزن 10 جرام نحو 75035 جنيها، وهو وزن يفضله المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة.

كل ما تريد معرفته عن الكاش باك على سبائك الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر الخميس 15 يناير 2026

بالتوازي مع ارتفاع أسعار السبائك، سجلت أعيرة الذهب المختلفة ارتفاعًا خلال التعاملات المسائية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى مستوى 7045 جنيها للبيع و7017 جنيها للشراء، وهو العيار الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص ويعد المرجع الأساسي لتسعير السبائك.

كما صعد سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات ليسجل نحو 6458 جنيها للبيع و6432 جنيها للشراء، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية مع احتفاظه بنسبة مرتفعة من الذهب النقي.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا

واصل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، ارتفاعه ليسجل نحو 6165 جنيها للبيع و6140 جنيها للشراء، ويعد هذا العيار المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين سواء للزينة أو الادخار، نظرًا لتوازنه بين السعر ونسبة النقاء.

سبائك الذهب

سعر الذهب عيار 18 وبقية الأعيرة

أما سعر الذهب عيار 18، فقد وصل في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 5284 جنيها للبيع و5262 جنيها للشراء، ويُستخدم هذا العيار بشكل واسع في المشغولات الحديثة نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وسيطر الصعود على سعر الذهب عيار 14 في الأسواق المحلية ليسجل نحو 4110 جنيهات للبيع و4093 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 12 في مساء التعاملات نحو 3522 جنيها للبيع و3508 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات النهائية نحو 2642 جنيها للبيع و2631 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأقل من حيث نسبة الذهب الخالص ويستخدم في بعض الصناعات والمشغولات الخفيفة.

سبائك ذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

في سياق متصل، سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الخميس 15 يناير 2026 نحو 49320 جنيها للبيع و49120 جنيها للشراء، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُقبل عليه المواطنون كخيار ادخاري يجمع بين سهولة التداول والحفاظ على القيمة.

اهتمام متزايد بالسبائك الذهبية

يعكس الإقبال المتزايد على البحث عن أسعار سبائك الذهب BTC وغيرها من العلامات التجارية حالة الاهتمام المتنامي بالاستثمار في الذهب، خاصة مع تحركات الأسعار في السوق المحلية.

ويُنظر إلى السبائك باعتبارها خيارًا مناسبًا لمن يرغب في اقتناء الذهب دون تحمل تكاليف المصنعية المرتفعة المرتبطة بالمشغولات الذهبية.

سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب BTC سعر سبيكة الذهب الخميس 15 يناير 2026 أسعار سبائك الذهب في الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الآن أسعار الذهب مساء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

معمرة هندية

رجعت للحياة .. مسنة هندية تعود من الموت فى عيد ميلادها | تفاصيل

قرع بالبشاميل

حلوى الشتا .. جربي طريقة عمل القرع بالبشاميل

زيت جوز الهند

أقوى من مستحضرات التجميل .. زيت جوز الهند يحمى الشعر من مشاكل خارقة

بالصور

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد