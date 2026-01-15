تراجع محدود في سعر الذهب مساء اليوم 15-1-2026

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب في مصر مقدار 10 جنيهات قبل قليل في محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

ارتفاع في أول التعاملات

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة 150 جنيه على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري منها 40 جنيه قليل.

تذبذب المعدن الأصفر

وبلغ متوسط تذبذب الذهب خلال الأسابيع الماضية بقيمة وصلت 850 جنيه على الأقل داخل الأسواق المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6140 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7017 جنيه للبيع و 7045 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر قيمة نحو 6140 جنيه للبيع و 6165 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5262 جنيه للبيع و 5284 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4093 جنيه للبيع و 4110 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.12 ألف جنيه للبيع و 49.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4617 دولار للبيع و 4618 دولار للشراء.