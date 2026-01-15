تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 15-1-2026

جدد الذهب في مصر صعوده في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد مجددًا

وارتفع سعر جرام الذهب في المتوسط بقيمة بلغت 30 جنيه بعد ساعات من بدء التداولات المسائية.

ارتفاع الذهب

وجاء معدل زيادة الذهب بقيمة بلغت 130 جنيه في المتوسط على أساس أسبوعي .

تذبذب المعدن الأصفر

وشهد سعر المعدن الأصفر تذبذبًا على مدار الشهر والنصف الماضيين، ليهوى بقيمة وصلت نحو 850 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في المتوسط نحو 6150 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7028 جنيه للبيع و 7057 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6150 جنيه للبيع و 6175 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5271 جنيه للبيع و 5292 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4100 جنيه للبيع و 4416 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 49.2 ألف جنيه للبيع و 49.4 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4614 دولار للبيع و 4615 دولار للشراء.