سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 15-1-2026

ارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة الكويتية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026 على مستوى الأسواق المحلية.

الذهب يرتفع في الكويت

وزاد سعر جرام الذهب في المتوسط على مستوى الأسواق الكويتية بصورة طفيفة لم تجاوز حاجز الدينار الكويتي الواحد.

متوسط سعر الدولار

وبلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب في الصاغة الكويتية نحو 39.9 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 45.65 دينار كويتي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 41.85 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 39.95 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 34.25 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 26.625 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 22.825 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1420 دينار كويتي

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 319.625 دينار كويتي

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4615 دينار كويتي