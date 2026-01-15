قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 15-1-2026

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026 داخل محلات بيع وتداول المعدن الأصفر في أسواق المملكة العربية السعودية.

الذهب يصعد

على مدار أسبوع ارتفع سعر الذهب في السعودية بقيمة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ3 ريالات سعودية بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة في السعودية نحو  486.5 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 556.25 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 509.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو  486.5 ريال سعودي.

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 5.24 % خلال الأسبوع الجاري

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 417 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 324.5 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 278 ريال سعودي.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر  أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب نحو 17.3 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3893 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4612 دولار .

