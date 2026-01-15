سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 15-1-2026

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026 داخل محلات بيع وتداول المعدن الأصفر في أسواق المملكة العربية السعودية.

الذهب يصعد

على مدار أسبوع ارتفع سعر الذهب في السعودية بقيمة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ3 ريالات سعودية بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة في السعودية نحو 486.5 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 556.25 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 509.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 486.5 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 417 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 324.5 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 278 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب نحو 17.3 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3893 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4612 دولار .