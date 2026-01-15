400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 يناير 2026 تراجعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة مقارنة بأعلى سعر سجله المعدن أمس، في تطور لافت أعاد الزخم إلى سوق الأصفر، خاصة مع انخفاض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، إلى مستويات أقل مقارنة بالأيام الماضية.



وبحسب آخر تحديث لختام التعاملات، فإن الذهب هبط فعليًا في عيار 21 من مستوى 6210 جنيهات إلى نحو 6160 جنيهًا، ما يعكس حالة من التراجع الواضح في الأسعار، بالتزامن مع تحركات سعر الأوقية عالميًا.



سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 6165 جنيهًا للبيع و6135 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستويات أعلى سجلها خلال الأيام السابقة، ليؤكد هذا التراجع استمرار حالة التذبذب في سوق الذهب.

ويُعد هذا الانخفاض مهمًا بالنسبة للمستهلكين، خاصة المقبلين على الشراء، في ظل ترقب مستمر لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

عيار 24

سعر البيع: 7045 جنيهًا

سعر الشراء: 7025 جنيهًا

عيار 22

سعر البيع: 6460 جنيهًا

سعر الشراء: 6440 جنيهًا

عيار 21

سعر البيع: 6165 جنيهًا

سعر الشراء: 6145 جنيهًا

عيار 18

سعر البيع: 5285 جنيهًا

سعر الشراء: 5265 جنيهًا

عيار 14

سعر البيع: 4110 جنيهات

سعر الشراء: 4095 جنيهًا

عيار 12

سعر البيع: 3525 جنيهًا

سعر الشراء: 3510 جنيهات

الجنيه الذهب

سعر البيع: 49320 جنيهًا

سعر الشراء: 49160 جنيهًا

الأونصة (بالجنيه المصري)

سعر البيع: 219145 جنيهًا

سعر الشراء: 218435 جنيهًا

الأونصة (بالدولار الأمريكي)

4615.53 دولار

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 49320 جنيهًا للبيع و49160 جنيهًا للشراء، ليتراجع بنحو 400 جنيه دفعة واحدة مقارنة بمستوياته السابقة، وهو ما يعكس تأثير انخفاض سعر عيار 21 بشكل مباشر، باعتبار أن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21.



سعر أونصة الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب اليوم نحو 4615.53 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية المؤثرة على أسعار المعدن النفيس.

المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تشمل المصنعية، حيث تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة إلى أخرى. ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 100 و250 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار والمشغولات الذهبية.

وتُستخدم الأوقية، التي تزن 31.1 جرام، كوحدة قياس أساسية لوزن سبائك الذهب والحُلي على المستوى العالمي.

من جانبه لفت نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات جديدة تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، مما يستدعي استراتيجيات مختلفة للمستثمرين والمواطنين.

أسعار الذهب تواصل الصعود

أكد نادي نجيب في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الذهب ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة، حيث أشار إلى أن سعر الأونصة وصل إلى 4509 دولارات، مقارنة بـ 4300 دولار سابقًا، وهو ما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية على أسواق الذهب.

وأضاف نجيب أن الذهب، باعتباره "سلعة عالمية"، يتأثر بشكل كبير بالأحداث الدولية غير المستقرة مما يعكس الوضع الراهن من ارتفاع مستمر في الأسعار الذي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة مع حلول نهاية عام 2026