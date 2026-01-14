قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات يوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم دون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 558.50  درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 517 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 495.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 425 دراهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 328.75 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 281.75 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 17371.25 درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3966 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي4627.70  دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب الإمارات أسعار أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب درهم إماراتي

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كابتيفا الكهربائية
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
مى كساب
