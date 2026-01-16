قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم 

 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7028 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6150 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5271 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 49200 جنيه.

ورصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 16 يناير، وجاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

شراء: 47.28 جنيه

بيع: 47.38 جنيه

اليورو

شراء: 55.05 جنيه

بيع: 55.18 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 63.58 جنيه

بيع: 63.73 جنيه

الريال السعودي

شراء: 12.60 جنيه

بيع: 12.63 جنيه

الدرهم الإماراتي

شراء: 12.87 جنيه

بيع: 12.90 جنيه

كما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد اليوم تشهد أجواء مستقرة بنسبة كبيرة، وأن البلاد اليوم تتأثر بمرتفع جوي وهذا يساعد في زيادة الشمس.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع، لآن الصغرى تكون 10 درجات، وفي بعض المدن الجديدة تصل إلى 7، وفي بعض المحافظات تصل درجات الحرارة الصغرى لـ اقل من 5.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بوجود شبورة صباحية، وأن هذه الشبورة تختفي مع ظهور الشمس، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء القيادة في الصباح، والساعات المتأخرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس، تكون للصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق، بينما تظل فرص الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس ، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 20 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تنخفض الصغرى في شمال الصعيد لتصل إلى 5 درجات فقط رغم وصول العظمى إلى 21 درجة.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس مشمس نهاراً وتسجل العظمى 24 درجة.

أما السواحل الشمالية فتتراوح الحرارة فيها ما بين 19 للعظمى و9 درجات للصغرى.

وفيما يخص حركة الملاحة خلال الطقس، يشهد البحران المتوسط والأحمر حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج في المتوسط بين متر إلى متر ونصف، وفي البحر الأحمر بين متر ونصف إلى 2.25 متر، مع نشاط معتدل للرياح على كافة الأنحاء.

