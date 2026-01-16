قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 يناير 2026، بعد أن شهد المعدن الأصفر تقلبات ملحوظة خلال الأيام الماضية.

وجاءت حركة الأسعار متأثرة بتراجع المعدن عن أعلى سعر سجله قبل يومين، ما يعكس حالة من الاستقرار الجزئي بعد صعوده الطفيف في السوق.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21 

سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالتحديث السابق، ليصل سعر البيع الآن إلى 6170 جنيهًا، بينما يظل أقل من أعلى مستوى له خلال يومين والبالغ 6210 جنيهًا، في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون متابعة حركة المعدن الأصفر باعتباره المؤشر الأكثر ثباتًا.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026 استقرارًا نسبيًا في معظم الأعيرة الأخرى، وفق البيانات التالية بدون مصنعية:

عيار 24: 7050 جنيهًا للبيع، 7030 للشراء

عيار 22: 6465 جنيهًا للبيع، 6445 للشراء

عيار 21: 6170 جنيهًا للبيع، 6150 للشراء

عيار 18: 5290 جنيهًا للشراء، 5270 للشراء

عيار 14: 4115 جنيهًا للبيع، 4100 للشراء

عيار 12: 3525 جنيهًا للشراء، 3515 للشراء

الأونصة: 219325 جنيهًا للبيع، 218615 للشراء

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 49360 جنيهًا للبيع، 49200 للشراء

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

تراجع الجنيه الذهب عن أعلى سعر

على صعيد الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم تراجعًا بقيمة 320 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر له خلال الأيام الماضية، حيث كان الجنيه قد وصل إلى مستويات قياسية قبل يومين، ما يعكس طبيعة التقلبات المعتادة في أسعار الذهب وتأثرها بعوامل العرض والطلب.

الأسعار العالمية 

في المقابل، جاءت أسعار الأونصة العالمية بالدولار عند 4610.21 دولار، ما يساهم في تحديد الأسعار بمحلات الصاغة ويعكس العلاقة الوثيقة بين سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية.

وتستمر حالة الانتباه بين المواطنين والمستثمرين في متابعة حركة الذهب يوميًا، خاصة جرام الذهب عيار 21 والجنيه الذهب، باعتبارهما الأكثر تداولًا وتأثيرًا على الأسواق ومحلات الصاغة.

يحذر خبراء السوق المواطنين من التسرع في البيع أو الشراء خلال التقلبات اليومية، مع ضرورة متابعة تحديثات الأسعار الرسمية قبل إتمام أي معاملات، حفاظًا على رأس المال والاستفادة من أي تحركات صعودية أو هبوطية في المعدن الأصفر.

