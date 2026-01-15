محمد شبانة متسائلا: بأمارة إيه عندنا منتخب قوي؟

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لاعبي منتخب مصر قدموا أداءً بطوليًا خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أنهم قدموا أداءً مشرفًا، في وقت لم يكن يتوقع فيه كثيرون وصول المنتخب إلى هذا الدور المتقدم من البطولة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن معظم التوقعات، حتى داخل البرنامج نفسه، كانت تشير إلى خروج منتخب مصر من دور المجموعات، إلا أن المنتخب نجح في رفع سقف طموحات الجماهير، وفرض نفسه بقوة على الساحة الإفريقية، ليصبح محل احترام وحساب من جميع المنتخبات.

وأضاف أن منتخب مصر يستحق الإشادة، خاصة في ظل الظروف الحالية للكرة المصرية، متسائلًا: «بأمارة إيه عندنا منتخب قوي؟»، مشيرًا إلى إخفاق منتخبات الناشئين والشباب، وعدم تحقيق منتخب كأس العرب نتائج تُذكر، مؤكدًا أن الاستثناء الوحيد كان منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، الذي قدم أداءً مشرفًا في أمم إفريقيا.

وأوضح شبانة أن القيمة السوقية لمنتخب مصر أقل من باقي المنتخبات التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، فضلًا عن وجود فروق بدنية وفنية واضحة، مؤكدًا أن الجهاز الفني قدم أقصى ما لديه في ظل الإمكانيات المتاحة، وأن الطريقة الدفاعية ليست جديدة، حيث اعتمد عليها من قبل مدربون كبار مثل كوبر وكيروش وفيتوريا، نظرًا لطبيعة اللاعبين المتاحين.

وأشار إلى أن الحديث عن مشروع تطوير شامل للكرة المصرية مسألة أخرى تحتاج إلى نقاش منفصل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن لاعبي المنتخب قدموا أقصى ما لديهم داخل الملعب.

وتطرق شبانة إلى مباراة السنغال، مؤكدًا أن هدف المنتخب السنغالي جاء من تسديدة من خارج منطقة الجزاء «مشكوك في صحتها»، إضافة إلى كرة مرتدة من الدفاع، وليس نتيجة جملة فنية متكاملة.

وانتقد الإعلامي أداء الحكم الجابوني، واصفًا إياه بالمتواضع والمتحامل على منتخب مصر، مشيرًا إلى وجود ركلة جزاء لم تُحتسب لأحمد سيد زيزو، إلى جانب حالة تستوجب طرد كاليدو كوليبالي بعد تسببه في منع انفراد عمر مرموش.

كما أبدى استغرابه من احتساب خمس دقائق فقط وقتًا بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، رغم كثرة التبديلات والتوقفات، معتبرًا أن الحكم قدم أداءً سيئًا خلال اللقاء.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن لم يكن بإمكانه تقديم أكثر مما قدمه خلال البطولة، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق استعدادًا لتصفيات كأس العالم، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن تراجع مستوى المنتخبات السنية، وليس اللاعبين أو الجهاز الفني للمنتخب الأول.