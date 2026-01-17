قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم السبت 17-1-2026 والقنوات الناقلة
عمرها 27 يوما.. وفاة رضيعة بسبب البرد القارس في غزة
لبست النقاب ودعيت له باقتناع .. شمس البارودي توجه رسالة الى إعلامية شهيرة
سقف فوائد بطاقات الائتمان يهز بورصة وول ستريت بعد طلب ترامب المفاجئ
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-1-2026.. عيار21 بكام؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا
مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-1-2026.. عيار21 بكام؟

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الذهب اليوم السبت 17 يناير 2026 في مصر، وسط تداولات محدودة في البورصة العالمية حول 4600 دولار مما حد من حركة الذهب في مصر وسط تذبذب أسعار عيار 21 فى حدود 20 جنيها..

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 7040 جنية..

سعر الذهب عيار 21
بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة نحو 6160 جنيهًا..

سعر الذهب اليوم عيار 18
وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5280 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كمل سجل سعر الجنية الذهب نحو 49289 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 217207 جنيهًا للشراء.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

البورصة الذهب الصاغة الجنية الذهب السوق المصري

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الزواج

عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

دار الإفتاء

الإفتاء توضح مسافة السفر التي يجوز بها الترخص بـ قصر الصلاة

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد