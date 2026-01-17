أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-1-2026.. عيار21 بكام؟

استقر سعر الذهب اليوم السبت 17 يناير 2026 في مصر، وسط تداولات محدودة في البورصة العالمية حول 4600 دولار مما حد من حركة الذهب في مصر وسط تذبذب أسعار عيار 21 فى حدود 20 جنيها..

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 7040 جنية..

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة نحو 6160 جنيهًا..

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5280 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كمل سجل سعر الجنية الذهب نحو 49289 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 217207 جنيهًا للشراء.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.