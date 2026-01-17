قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17-1-2026

ولاء عبد الكريم

استقر سعر الذهب اليوم السبت 17 يناير 2026 في مصر، وسط تداولات محدودة في البورصة العالمية حول 4600 دولار مما حد من حركة الذهب في مصر وسط تذبذب أسعار عيار 21 فى حدود 20 جنيها..

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 7040 جنية..

سعر الذهب عيار 21
بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة نحو 6160 جنيهًا..

سعر الذهب اليوم عيار 18
وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5280 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كمل سجل سعر الجنية الذهب نحو 49289 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم بنحو 217207 جنيهًا للشراء.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

