متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يشهد البحث عن اسعار الذهب اليوم في مصر اقبالا متزايدا من جانب شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية او الادخار، في ظل المتابعة اليومية لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، مع الحرص على اختيار افضل توقيتات الشراء باعتبار الذهب من اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب يسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.

وتسود اسواق الذهب حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بينما يواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب
عيار 24
سعر البيع 7035 جنيها
سعر الشراء 7010 جنيهات

عيار 22
سعر البيع 6450 جنيها
سعر الشراء 6425 جنيها

عيار 21
سعر البيع 6155 جنيها
سعر الشراء 6135 جنيه

عيار 18
سعر البيع 5275 جنيها
سعر الشراء 5260 جنيها

عيار 14
سعر البيع 4105 جنيهات
سعر الشراء 4090 جنيها

عيار 12
سعر البيع 3515 جنيها
سعر الشراء 3505 جنيها

الاونصة
سعر البيع 218790 جنيها
سعر الشراء 218080 جنيها

الجنيه الذهب
سعر البيع 49240 جنيها
سعر الشراء 49080 جنيها

الاونصة بالدولار
4595.38 دولار

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل فوري على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

على الرغم من حالة الاستقرار الحالية، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، وسط ترقب سيطر على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.

اسعار الذهب اليوم المعدن الاصفر اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم في مصر الذهب اليوم في مصر

