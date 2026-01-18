سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

يشهد البحث عن اسعار الذهب اليوم في مصر اقبالا متزايدا من جانب شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية او الادخار، في ظل المتابعة اليومية لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، مع الحرص على اختيار افضل توقيتات الشراء باعتبار الذهب من اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب يسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.

وتسود اسواق الذهب حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بينما يواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب

عيار 24

سعر البيع 7035 جنيها

سعر الشراء 7010 جنيهات

عيار 22

سعر البيع 6450 جنيها

سعر الشراء 6425 جنيها

عيار 21

سعر البيع 6155 جنيها

سعر الشراء 6135 جنيه

عيار 18

سعر البيع 5275 جنيها

سعر الشراء 5260 جنيها

عيار 14

سعر البيع 4105 جنيهات

سعر الشراء 4090 جنيها

عيار 12

سعر البيع 3515 جنيها

سعر الشراء 3505 جنيها

الاونصة

سعر البيع 218790 جنيها

سعر الشراء 218080 جنيها

الجنيه الذهب

سعر البيع 49240 جنيها

سعر الشراء 49080 جنيها

الاونصة بالدولار

4595.38 دولار

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل فوري على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

على الرغم من حالة الاستقرار الحالية، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، وسط ترقب سيطر على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.