الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل سعر عيار ذهب اليوم 18-1-2026

محمد يحيي

شهد  سعر أقل أعيرة الذهب؛ استقرارًا داخل محلات الصاغة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-1-2026.

أدني عيار ذهب

وجاء أدني أعيرة الذهب صباح اليوم وهو من عيار 14الأقل قيمةداخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لأقل عيار ذهب

وجاء آخر تحديث لسعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4086 جنيه للبيع و 4103 جنيه للشراء.

الذهب يستقر 

مع مستهل تداولات اليوم، شهد سعر الذهب استقرارا بدون أي تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

انخفاض محدود

وانخفض  الذهب مساء أمس  على مستوى محلات الصاغة المصرية، بصورة محدودة لم تجاوز 10 جنيهات.

انخفاض مستمر

وهوى سعر الذهب على مدار يومين بمقدار 20 جنيه في المتوسط ، ليستكمل بذلك مسلسل النزيف منذ أكثر من 5 أسابيع بقيمة 800 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في المتوسط بآخر تحديث له نحو 6130 جنيه .

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيه للبيع و 7034 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيه للبيع و 6155 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5254 جنيه للبيع و 5275 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4086 جنيه للبيع و 4103 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.24 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولار للبيع و 4597 دولار للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

أسباب التقلبات في أسعار الذهب وما عي عوامل التسعير

تسعير الذهب يعتمد على عدة عوامل رئيسية تؤثر في قيمته في السوق. إليك أهم هذه العوامل:

1. العرض والطلب

العرض: كمية الذهب المتاحة في السوق، سواء من خلال عمليات التعدين أو الذهب المعاد تدويره. إذا زاد العرض بشكل مفاجئ، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.

الطلب: الطلب على الذهب كسلعة استثمارية أو كمنتج للتصنيع أو كزينة. على سبيل المثال، الطلب على الذهب في الأسواق الهندية والصينية يعتبر من العوامل الكبيرة في التأثير على الأسعار.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

2. سعر الدولار الأمريكي

الذهب يتم تسعيره عادة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. إذا ارتفع الدولار الأمريكي، يصبح الذهب أغلى بالنسبة للعملات الأخرى، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الذهب. 

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بلغت نحو 1.9%.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية، التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع، مع عودة التقلبات بقوة إلى أسواق المعادن النفيسة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

على الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 86 دولارًا على مدار الأسبوع، بعد أن لامست قمة تاريخية عند 4643 دولارًا، قبل أن تنهي التعاملات عند مستوى 4596 دولارًا.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها خلال تعاملات يوم الجمعة، متأثرة بعمليات جني الأرباح، في ظل صدور بيانات أمريكية أظهرت أن سوق العمل لا يعاني من الضعف الذي كان متوقعًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأدى ذلك إلى تشكك المتعاملين في إمكانية إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين، وهو ما انعكس بوضوح في أسواق المقايضات.

وتراجع الذهب مع تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تيسير نقدي واسع النطاق من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

كما تحول مزاج السوق إلى الحذر بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق الأسواق بشأن ملف رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تردده حول ترشيح مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، لهذا المنصب، قائلاً له خلال فعالية في البيت الأبيض: «أريد في الواقع أن تبقى على ما أنت عليه، إن كنت تريد معرفة الحقيقة».

