ناقد رياضي يعلق علي إلغاء هدف نيجيريا: الحمد لله اتلغى علشان إحنا غلابة
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم17-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر بدون أي تغيير وذلك في منتصف تداولات مساء اليوم السبت الموافق 17-1-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب ثابت

وتعرض سعر جرام الذهب لحالة من الثبات دون تحرك خلال ساعات من بدء التعاملات المسائية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

انخفاض محدود

منذ تعاملات مساء أمس الجمعة وحتي ساعات مبكرة من تعاملات مساء اليوم؛ تراجع سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيه في المتوسط وبمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة في محلات الصاغة.

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر لحالة من اللا استقرار خصوصًا بعد ارتفاعه بمقدار 130 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الماضي بالرغم من هبوطه في فترات سابقة بقيمة وصلت 850 جنيه في المتوسط.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في اخر تحديث له قبل قليل نحو 6130 جنيه للبيع و 6155 جنيه للشراء.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيه للبيع و 7035 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيه للبيع و 6155 جنيه للشراء .

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 5254 جنيه للبيع و 5275 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4086 جنيه للبيع و4103 جنيه للشراء.

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.24 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولار للبيع و 4597 دولار للشراء.

