سعر الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم17-1-2026

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر بدون أي تغيير وذلك في منتصف تداولات مساء اليوم السبت الموافق 17-1-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب ثابت

وتعرض سعر جرام الذهب لحالة من الثبات دون تحرك خلال ساعات من بدء التعاملات المسائية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

انخفاض محدود

منذ تعاملات مساء أمس الجمعة وحتي ساعات مبكرة من تعاملات مساء اليوم؛ تراجع سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيه في المتوسط وبمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة في محلات الصاغة.

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر لحالة من اللا استقرار خصوصًا بعد ارتفاعه بمقدار 130 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الماضي بالرغم من هبوطه في فترات سابقة بقيمة وصلت 850 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في اخر تحديث له قبل قليل نحو 6130 جنيه للبيع و 6155 جنيه للشراء.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيه للبيع و 7035 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيه للبيع و 6155 جنيه للشراء .

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 5254 جنيه للبيع و 5275 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4086 جنيه للبيع و4103 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.24 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولار للبيع و 4597 دولار للشراء.