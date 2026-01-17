400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب مساء السبت الموافق 17 يناير 2026 موجة تراجع جديدة داخل محلات الصاغة، في حركة عكست استمرار الضغوط على المعدن الأصفر محليًا رغم التقلبات العالمية، مع بقاء الأسعار دون قممها الأخيرة التي سجلتها قبل 3 أيام .

سعر الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب مساء اليوم بنحو 10 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس داخل محلات الصاغة، ليواصل مسار الهبوط الذي امتد على مدار يومين بإجمالي تراجع يقارب 20 جنيهًا في المتوسط.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 21 اليوم

رغم التذبذب اللحظي، ما زال سعر الذهب بعيدًا عن أعلى مستوى سجله خلال اليومين الماضيين عند 6210 جنيهات لعيار 21، إذ يقل السعر الحالي بنحو 55 جنيهًا تقريبًا، في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة المعدن باعتباره الملاذ الأكثر ثباتًا وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث نحو 6155 جنيهًا، وهو المستوى الذي بات يمثل نقطة ارتكاز للسوق بعد موجة الهبوط الأخيرة.

أسعار الذهب مساء اليوم 17-1-2025

عيار 24 سجل نحو 7005 جنيهات للبيع و7034 جنيهًا للشراء.
عيار 21 سجل نحو 6130 جنيهًا للبيع و6155 جنيهًا للشراء.
عيار 18 بلغ نحو 5254 جنيهًا للبيع و5275 جنيهًا للشراء.
عيار 14 سجل نحو 4086 جنيهًا للبيع و4103 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر الجنيه الذهب عند نحو 49040 جنيه للبيع و49240 جنيه للشراء، لكنه يظل متراجعًا مقارنة بأعلى مستوى سجله مؤخرًا بما يقارب 440 جنيهًا، في إشارة إلى عمق التصحيح الذي ضرب السوق خلال الأسابيع الماضية.

سعر أوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر الأوقية نحو 4596 دولارًا للبيع و4597 دولارًا للشراء، وسط تقلبات مرتبطة بحركة الدولار وتوترات المشهد الدولي.

يتحكم في تسعير الذهب عاملان رئيسيان يتمثلان في العرض والطلب العالميين، إضافة إلى قوة الدولار الأمريكي الذي يُسعر به المعدن عالميًا، حيث يؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى تراجع الطلب على الذهب، بينما تدفع الأزمات الجيوسياسية المستثمرين نحو الملاذ الآمن وترفع الأسعار.

المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تشمل المصنعية، حيث تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة إلى أخرى. ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 100 و250 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار والمشغولات الذهبية.

سعر الذهب

وتُستخدم الأوقية، التي تزن 31.1 جرام، كوحدة قياس أساسية لوزن سبائك الذهب والحُلي على المستوى العالمي.

من جانبه لفت نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات جديدة تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، مما يستدعي استراتيجيات مختلفة للمستثمرين والمواطنين.


 

 

