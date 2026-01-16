قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 16-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تعرض سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026؛ لهزة جديدة داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الذهب مقدار 15 جنيه جديدة بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية ليفقد ما يقارب من 20 جنيه على الأقل من قيمته منذ مساء أمس.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

تذبذب المعدن الأصفر

ومع تعاملات أمس الخميس ارتفع سعر المعدن الأصفر بقيمة وصلت 150 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ ليستكمل نزيفه مرة أخري بقيمة تبلغ 20 جنيه قبل قليل وسط حالة من الترقب.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6130 جنيه .

سعر عيار24 

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيه للبيع و 7040 جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيه للبيع و 6160 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5254 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر عيار 14 

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4086 جنيه للبيع و 4106 جنيه للشراء.

سعر  الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.28 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4590 دولار للبيع و 4591 دولار للشراء.

