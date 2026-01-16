تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 16-1-2026

تعرض سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026؛ لهزة جديدة داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الذهب مقدار 15 جنيه جديدة بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية ليفقد ما يقارب من 20 جنيه على الأقل من قيمته منذ مساء أمس.

تذبذب المعدن الأصفر

ومع تعاملات أمس الخميس ارتفع سعر المعدن الأصفر بقيمة وصلت 150 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ ليستكمل نزيفه مرة أخري بقيمة تبلغ 20 جنيه قبل قليل وسط حالة من الترقب.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6130 جنيه .

سعر عيار24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيه للبيع و 7040 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيه للبيع و 6160 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5254 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4086 جنيه للبيع و 4106 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.28 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4590 دولار للبيع و 4591 دولار للشراء.