قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
قبل نهائي كان 2025.. حسام حسن والسنغال يضعان المغرب في ورطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 17-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب مساء اليوم السبت الموافق 17-1-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية .

الذهب ينخفض

وفقد سعر الذهب مساء اليوم نحو 10 جنيهات جديدة مقارنة بما كان عليه أمس داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب

انخفاض مستمر

وهوى سعر الذهب على مدار يومين بمقدار 20 جنيها في المتوسط ، ليستكمل بذلك مسلسل النزيف منذ أكثر من 5 أسابيع بقيمة 800 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في المتوسط بآخر تحديث له نحو 6130 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيهات للبيع و 7034 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيها للبيع و 6155 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5254 جنيها للبيع و 5275 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4086 جنيها للبيع و 4103 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.24 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولارا للبيع و 4597 دولارا للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

أسباب التقلبات في أسعار الذهب وما عي عوامل التسعير

تسعير الذهب يعتمد على عدة عوامل رئيسية تؤثر في قيمته في السوق. إليك أهم هذه العوامل:

1. العرض والطلب

العرض: كمية الذهب المتاحة في السوق، سواء من خلال عمليات التعدين أو الذهب المعاد تدويره. إذا زاد العرض بشكل مفاجئ، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.

الطلب: الطلب على الذهب كسلعة استثمارية أو كمنتج للتصنيع أو كزينة. على سبيل المثال، الطلب على الذهب في الأسواق الهندية والصينية يعتبر من العوامل الكبيرة في التأثير على الأسعار.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

2. سعر الدولار الأمريكي

الذهب يتم تسعيره عادة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. إذا ارتفع الدولار الأمريكي، يصبح الذهب أغلى بالنسبة للعملات الأخرى، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الذهب. 

سعر الذهب اليوم سغر غيار 21 لليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

كاف

كاف يكشف تفاصيل إلغاء أمم أفريقيا للمحليين وتأجيل نسخة 2027

منتخب مصر

التاريخ ينصف الفراعنة قبل مواجهة نيجيريا في تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا

مصطفي محمد

ناقد رياضي: تراجع مستوي مصطفى محمد

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد