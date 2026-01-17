آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 17-1-2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت الموافق 17-1-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 80 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه منذ الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 49.04 ألف جنيه للبيع و 49.24 ألف جنيه للشراء.

انخفاض الذهب

وتراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم بمقدار بلغ 20 جنيه على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

تذبذب الذهب

وتعرض سعر الذهب لحالة من التذبذب بعد ارتفاعه بمقدار 130 جنيه علي مدار الأسبوع الماضي، إلا انه فقد ما يقرب من 20 جنيه في يومين اثنين.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر جرام الذهب نحو 6130 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7005 جنيه للبيع و 7034 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6130 جنيه للبيع و 6155 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5254 جنيه للبيع و 5275 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4086 جنيه للبيع و 4103 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4596 دولار للبيع و 4597 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

