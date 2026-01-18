شركة بريطانية تضخ 132 مليون دولار لتطوير أكبر منجم ذهب مرتقب في زيمبابوي

كشفت شركة بريطانية متخصصة في التنقيب واستكشاف الذهب عن خططها لاستثمار 132 مليون دولار في عمليات تطوير وتحديث وزيادة إنتاج منجم "بيلبويس"، الذي ينتظر أن يصبح أكبر منجم ذهب في زيمبابوي.



وقالت شركة "كاليدونيا" للتعدين، في بيان لها حول آخر مستجدات الإنتاج، إن الإنفاق المخطط له في زيمبابوي، يعد جزءا من برنامج إنفاق رأسمالي إجمالي قيمته 162.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2026، مؤكدة أن الأمر سيخضع لموافقة مجلس الإدارة ومدى توافر التمويل اللازم.



ولفتت منصة "سيمافور" الاقتصادية ، إلى استفادة شركة "كاليدونيا"، المدعومة من كيانات استثمارية بارزة، من بينها "آلان غراي" الجنوب إفريقية المتخصصة في إدارة الاستثمار، و"بلاك روك" العالمية العملاقة لإدارة الأصول ومقرها نيويورك، من الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في الأسواق العالمية.



وقفزت أسعار الذهب الفورية وحققت مستوى قياسيا بلغ 4639.48 دولار للأوقية مدفوعة بتصاعد التوترات في إيران، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي، وانخفاض معدلات التضخم الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة.



وتشير المنصة المعنية بالشؤون الإفريقية إلى أن الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الذهب تسببت في تصاعد التوترات بين الشركات والعاملين في قطاع المناجم سواء الصناعيين أو غير الرسميين في عدد من المناطق في أنحاء القارة الإفريقية، حيث توفر عمليات التعدين غير الرسمية دخلاً بالغ الأهمية لملايين الأشخاص.



وأشارت إلى أن في دول الساحل الثلاث - بوركينا فاسو ومالي والنيجر - التي تنتج مجتمعة ذهبا أكثر من أي دولة أخرى في أفريقيا، تتزايد حدة الصراعات والمنافسات بين الجماعات المسلحة والكيانات ذات المسحة العسكرية للسيطرة على العديد من مناجم الذهب الصغيرة في تلك المناطق.



وتخطط "كاليدونيا" البريطانية، التي تدير حاليا منجم "بلانكيت" في زيمبابوي بطاقة إنتاجية تبلغ 80 ألف أوقية سنويا، لتطوير منجم "بيلبويس" بتكلفة رأسمالية إجمالية متوقعة تبلغ 584 مليون دولار أمريكي.



ومن المتوقع أن يبدأ المنجم الجديد إنتاجه في أواخر عام 2028، مع توقعات بوصول الإنتاج السنوي إلى 200 ألف أوقية بدءا من العام 2029 لمدة عشر سنوات، وفق التقديرات الأولية.