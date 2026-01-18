قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر.. تذكرة سفر ليست باسمك تقودك للحبس
ديربي ناري.. تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة
تيسيرًا على المواطنين .. تسجيل طلبات «السكن البديل» لمُخاطبي الإيجار القديم عبر 10 مكاتب بريد
تعرّف على أسعار العُملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم
في رحلة بحرية تجريبية.. أمريكا تطلق أول مُدمّرة في العالم مُزوّدة بصواريخ عابرة للقارات
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
أخبار العالم

شركة بريطانية تضخ 132 مليون دولار لتطوير أكبر منجم ذهب مرتقب في زيمبابوي

منجم ذهب
منجم ذهب
أ ش أ

كشفت شركة بريطانية متخصصة في التنقيب واستكشاف الذهب عن خططها لاستثمار 132 مليون دولار في عمليات تطوير وتحديث وزيادة إنتاج منجم "بيلبويس"، الذي ينتظر أن يصبح أكبر منجم ذهب في زيمبابوي.


وقالت شركة "كاليدونيا" للتعدين، في بيان لها حول آخر مستجدات الإنتاج، إن الإنفاق المخطط له في زيمبابوي، يعد جزءا من برنامج إنفاق رأسمالي إجمالي قيمته 162.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2026، مؤكدة أن الأمر سيخضع لموافقة مجلس الإدارة ومدى توافر التمويل اللازم.


ولفتت منصة "سيمافور" الاقتصادية ، إلى استفادة شركة "كاليدونيا"، المدعومة من كيانات استثمارية بارزة، من بينها "آلان غراي" الجنوب إفريقية المتخصصة في إدارة الاستثمار، و"بلاك روك" العالمية العملاقة لإدارة الأصول ومقرها نيويورك، من الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في الأسواق العالمية.


وقفزت أسعار الذهب الفورية وحققت مستوى قياسيا بلغ 4639.48 دولار للأوقية مدفوعة بتصاعد التوترات في إيران، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي، وانخفاض معدلات التضخم الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة.


وتشير المنصة المعنية بالشؤون الإفريقية إلى أن الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الذهب تسببت في تصاعد التوترات بين الشركات والعاملين في قطاع المناجم سواء الصناعيين أو غير الرسميين في عدد من المناطق في أنحاء القارة الإفريقية، حيث توفر عمليات التعدين غير الرسمية دخلاً بالغ الأهمية لملايين الأشخاص.


وأشارت إلى أن في دول الساحل الثلاث - بوركينا فاسو ومالي والنيجر - التي تنتج مجتمعة ذهبا أكثر من أي دولة أخرى في أفريقيا، تتزايد حدة الصراعات والمنافسات بين الجماعات المسلحة والكيانات ذات المسحة العسكرية للسيطرة على العديد من مناجم الذهب الصغيرة في تلك المناطق.


وتخطط "كاليدونيا" البريطانية، التي تدير حاليا منجم "بلانكيت" في زيمبابوي بطاقة إنتاجية تبلغ 80 ألف أوقية سنويا، لتطوير منجم "بيلبويس" بتكلفة رأسمالية إجمالية متوقعة تبلغ 584 مليون دولار أمريكي. 


ومن المتوقع أن يبدأ المنجم الجديد إنتاجه في أواخر عام 2028، مع توقعات بوصول الإنتاج السنوي إلى 200 ألف أوقية بدءا من العام 2029 لمدة عشر سنوات، وفق التقديرات الأولية.

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

شيرين

وفاة شقيق الفنانة شيرين

أخبار السيارات

أخبار السيارات | 5 سيارات رياضية «الأولى بأرخص سعر».. 5 سيارات زيرو أوتوماتيك تبدأ من 649 ألف جنيه.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي

Galaxy S26

سامسونج تتراجع عن خطط Galaxy S26 الجديدة وتلغي طراز Edge

Galaxy S26 Ultra

تحديث كاميرا Galaxy S26 Ultra تركز على الواقعية بدل الألوان المبالغ فيها | تفاصيل

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

