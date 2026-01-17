سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سجل سعر أقل أعيرة الذهب؛ استقرارًا في أول تداولات له اليوم السبت الموافق 17-1-2026 داخل محلات الصاغة.

أقل عيار ذهب

وجاء أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 14الأكثر تداولًا في محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 14

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4100 جنيه للبيع و 4116 جنيه للشراء.

ثبات المعدن الأصفر

أظهر سعر الذهب؛ ثباتاً في مستهل تعاملات اليوم في معظم مناطق ومدن الجمهورية بدون تغيير.

الذهب يستقر

وسجل تسعيرة المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها استقرارا مع بدء التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة.

ارتفاع محدود

وأغلق سعر جرام الذهب مساء أمس الجمعة على زيادة محدودة في قيمته ليصل 110 جنيهات في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه في اليوم السابق له.

صعود مستمر

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر المعدن الأصفر بقيمة كسرت حاجز الـ150 جنيه في المتوسط بعد انخفاض منذ مطلع الأسبوع الماضي.

تذبذب في الصاغة

وتعرض سعر جرام الذهب لخسائر بقيمة بلغت 850 جنيه على الأقل على مدار الـ5 أسابيع السابقة وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6150 جنيه.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7028 جنيه للبيع و 7057 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6150 جنيه للبيع و 6175 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5271 جنيه للبيع و 5292 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.2 ألف جنيه للبيع و 49.4 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4605 دولار للبيع و 4606 دولار للشراء.

الذهب في الأسواق

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات جديدة تصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، مما يستدعي استراتيجيات مختلفة للمستثمرين والمواطنين.

أكد نادي نجيب في تصريحات له أن أسعار الذهب ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. حيث أشار إلى أن سعر الأونصة وصل إلى 4509 دولارات، مقارنة بـ 4300 دولار سابقًا، وهو ما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية على أسواق الذهب.

وأضاف نجيب أن الذهب، باعتباره "سلعة عالمية"، يتأثر بشكل كبير بالأحداث الدولية غير المستقرة. مما يعكس الوضع الراهن من ارتفاع مستمر في الأسعار الذي قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة مع حلول نهاية عام 2026.

وأوضح نجيب أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل اقتصادية، منها تراجع أسعار الفائدة في البنوك، مما يجعل الذهب الخيار المفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن بعيدًا عن تقلبات العملة.