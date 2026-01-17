قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصاد الاقتصاد| 7 مليارات صكوك.. و50 مليون قدم غاز.. و10 آلاف أونصة ذهب في أسبوع

ولاء عبد الكريم   -  
روان أبو النجا

رصدت «صدى البلد» ، أبرز الملفات الاقتصادية التي تصدّرت المشهد خلال الأسبوع، والتي تنوّعت بين تطورات سوق المال والطاقة، وقرارات صناعية واستثمارية، وتحركات إقليمية ودولية مؤثرة على الاقتصاد العالمي، وذلك على النحو التالي:

قيد شركات جديدة وأدوات استثمارية مرتقبة في البورصة المصرية خلال 2026.

وشهدت البورصة المصرية تحركات لافتة، حيث أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، قيد 7 شركات جديدة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات جارية حاليًا مع عدد كبير من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص لطرحها في البورصة خلال عام 2026. 

وأكد عزام، أن عام 2026 مرشح ليكون عامًا قويًا للسوق، مع توقعات بطرح أدوات استثمارية جديدة وقيد شركات كبيرة، بما يسهم في تعزيز نشاط التداول وتوسيع فرص الاستثمار أمام المتعاملين.

https://youtube.com/shorts/i_aFKyXIMN8

البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بقيمة 7 مليارات جنيه...

في إطار دعم السيولة المالية للخزانة العامة، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لصالح وزارة المالية، بقيمة مستهدفة تبلغ 7 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، وذلك وفقًا لتقرير رسمي صادر عن البنك المركزي، في خطوة تعكس تنويع أدوات التمويل وتعزيز سوق الصكوك في مصر.

https://youtube.com/shorts/UdC45vzfG2M

قبول طلبات السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي..

وافق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية قبل انتهاء فترة حظر التصرف، بما يتيح للمستفيدين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية، ويدعم استقرار سوق الإسكان الاجتماعي.

شروط أوروبية صارمة على واردات السيارات الكهربائية الصينية..

دوليًا، فرض الاتحاد الأوروبي شروطًا صارمة على شركات السيارات الكهربائية الصينية، بعد أن حددت المفوضية الأوروبية المعايير التي يمكن من خلالها لصنّاع السيارات الصينيين تجنب الرسوم الجمركية على وارداتهم إلى دول الاتحاد.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية، وسط تفاعل الأسواق مع هذه التطورات التنظيمية.

https://youtube.com/shorts/X3JImS0b_uo

أرامكو السعودية تطلق منتج «بنزين 98» مطلع 2026..

في قطاع الطاقة، أعلنت شركة أرامكو السعودية مع مطلع شهر يناير 2026 إطلاق منتجها الجديد «بنزين 98»، المصمم خصيصًا للسيارات ذات الأداء العالي التي تحتاج وقودًا يتمتع بكفاءة احتراق فائقة.

https://youtube.com/shorts/d3a3WycBiM8

مصر تبدأ ضخ الغاز إلى سوريا ولبنان عبر الخط العربي..

بدأت مصر في ضخ نحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى لبنان وسوريا عبر خط الغاز العربي، إلى جانب توريد شحنات من الغاز المسال عبر ميناء العقبة الأردني. ووقّعت مصر مذكرة تفاهم مع الجانب السوري لتوريد الغاز والكهرباء، بينما لم تصل الإمدادات بعد إلى لبنان. وتتحمل القاهرة تكلفة إيجار مركب التغويز، في حين تقوم سوريا ولبنان بسداد قيمة الغاز بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

https://youtube.com/shorts/_VcuKprD_gs


تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026..

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين وتسريع عودة المصانع المتوقفة إلى الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأراضي الصناعية. وأوضحت الوزارة أن العمل بهذه الحوافز يستمر حتى 30 أبريل 2026، ويتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

https://youtube.com/shorts/oA5NhhGB5nA

وزير البترول يبحث جذب استثمارات عالمية لقطاع التعدين..


في قطاع التعدين، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ريو تينتو» العالمية للتعدين، لبحث سبل جذب استثمارات المجموعة إلى قطاع التعدين المصري، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم هذا القطاع الواعد.

https://youtube.com/shorts/h02Qv1UMxH4

«أتون» الكندية تستهدف إنتاج 10 آلاف أونصة ذهب في 2026..

أعلنت شركة «أتون ريسورسز» الكندية عن استهدافها إنتاج 10 آلاف أونصة ذهب من امتياز أبو مروات في الصحراء الشرقية بمصر بحلول الربع الأخير من عام 2026، مع ضخ استثمارات تُقدّر بنحو 60 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل. وتُقدّر احتياطيات الذهب في المنطقة بنحو نصف مليون أونصة، في إطار سعي مصر لرفع إنتاجها من الذهب إلى 800 ألف أونصة سنويًا بحلول عام 2030.

ترامب يفرض رسومًا جمركية 25% على الدول المتعاملة مع إيران.. 
 

على الصعيد السياسي الاقتصادي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، في تصعيد جديد للضغوط على طهران. وأشار إلى أن القرار قد يؤثر على العلاقات التجارية مع دول مثل الهند والصين وتركيا، في وقت يدرس فيه خيارات عسكرية محتملة، بينما تواصل إيران محادثاتها مع واشنطن.

https://youtube.com/shorts/3DEYlFJJMAQ

