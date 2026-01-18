أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن حزمة من المفاجآت والقرارات الكبرى التي ستشهدها الدورة الحالية من المعرض، مؤكداً أن الثقافة المصرية تواصل تقديم مبادراتها؛ لدعم الإبداع والمبدعين العرب.

وأضاف الدكتور أحمد مجاهد، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سيتم إطلاق اسم أديب نوبل، الراحل نجيب محفوظ، على “جائزة الرواية العربية” المقدمة من المعرض؛ لتصبح “جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية”، مشيرا إلى أن قيمة الجائزة المادية تم تقديرها بمبلغ 500 ألف جنيه مصري.

جائزة أدبية كبرى باسم “العالمي”

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إضفاء ثقل أدبي ومادي للجائزة؛ بما يليق بقيمة عميد الرواية العربية، وبمكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب كواحد من أهم المحافل الثقافية عالميا.