بسبب الظروف المالية.. الزمالك يسعى لإقناع صلاح الدين مصدق بالموافقة على جدولة مستحقاته

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أن نادي الزمالك يسعى حاليًا لإقناع اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق بالموافقة على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها القلعة البيضاء.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الزمالك يحاول إقناع المغربي صلاح الدين مصدق بجدولة مستحقاته المتأخرة”.

يستعد نادي الزمالك للعودة للمنافسات القارية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بلقاء المصري البورسعيدي

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستضيف نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة بى إن سبورت بحضور كوكبة من نجم الكرة المصرية والعربية.