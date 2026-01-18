محاولات جديدة وجولة مفاوضات زملكاوية مع محمود بنتايك لحل أزمة الفسخ وديًا

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن وجود تحركات جديدة من جانب نادي الزمالك لحل أزمة فسخ التعاقد مع اللاعب محمود بنتايك بشكل ودي خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “محاولات جديدة وجولة مفاوضات زملكاوية مع محمود بنتايك لحل أزمة الفسخ بشكل ودي”.

يستعد نادي الزمالك للعودة للمنافسات القارية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بلقاء المصري البورسعيدي

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستضيف نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة بى إن سبورت بحضور كوكبة من نجم الكرة المصرية والعربية.