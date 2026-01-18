قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي: الزمالك يستغل مستحقات صفقة ناصر ماهر في سداد مستحقات اللاعبين

ناصر منسي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مستحقات ناصر ماهر مع القلعة البيضاء.

مستحقات ناصر منسي 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يستغل مستحقات صفقة ناصر ماهر في سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة".

دخلت إدارة نادي الزمالك فى مفاوضات مع ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، للتنازل عن مستحقاته المتبقية لدى النادي، للموافقة على رحيله نادي بيراميدز.

ووصلت قيمة المستحقات المالية المتبقية في عقد ناصر ماهر مع الزمالك لنحو 10 ملايين جنيه.

خسائر صفقة ناصر ماهر 

تكبد نادي الزمالك 3 خسائر عقب اقتراب رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، إلى صفوف نادي بيراميدز، في صفقة فرضتها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، رغم العائد المادي الكبير الذي حققته الصفقة على المدى القصير.

واتفق نادي الزمالك بشكل نهائي على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز لينضم اللاعب إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الخسارة الأولى في انتقال ناصر ماهر تضمنت انتقال أبرز اللاعبين إلى منافس مباشر على البطولات المحلية.

الخسارة الثانية من وراء خروج ناصر ماهر صانع الألعاب الأساسي للزمالك هذا الموسم تتمثل في تقليص الخيارات المتاحة في هذا المركز أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

الخسارة الثالثة من وراء انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز نقل صورة سلبية إلي جماهير القلعة البيضاء عن الاستقرار الإداري والمالي داخل الزمالك.

ناصر منسي الاهلي الزمالك القلعة البيضاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

