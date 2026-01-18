إعلامي: الزمالك يستغل مستحقات صفقة ناصر ماهر في سداد مستحقات اللاعبين

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مستحقات ناصر ماهر مع القلعة البيضاء.

مستحقات ناصر منسي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يستغل مستحقات صفقة ناصر ماهر في سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة".

دخلت إدارة نادي الزمالك فى مفاوضات مع ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، للتنازل عن مستحقاته المتبقية لدى النادي، للموافقة على رحيله نادي بيراميدز.

ووصلت قيمة المستحقات المالية المتبقية في عقد ناصر ماهر مع الزمالك لنحو 10 ملايين جنيه.

خسائر صفقة ناصر ماهر

تكبد نادي الزمالك 3 خسائر عقب اقتراب رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، إلى صفوف نادي بيراميدز، في صفقة فرضتها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، رغم العائد المادي الكبير الذي حققته الصفقة على المدى القصير.

واتفق نادي الزمالك بشكل نهائي على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز لينضم اللاعب إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الخسارة الأولى في انتقال ناصر ماهر تضمنت انتقال أبرز اللاعبين إلى منافس مباشر على البطولات المحلية.

الخسارة الثانية من وراء خروج ناصر ماهر صانع الألعاب الأساسي للزمالك هذا الموسم تتمثل في تقليص الخيارات المتاحة في هذا المركز أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

الخسارة الثالثة من وراء انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز نقل صورة سلبية إلي جماهير القلعة البيضاء عن الاستقرار الإداري والمالي داخل الزمالك.