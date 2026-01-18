نيو جيزة يهزم المعمورة ويصعد للدور الثانى من دورى فوق 35 سنة

حقق فريق نيو جيزة الفوز على منافسه وادى النيل المعمورة بنتيجة 5-2 فى المباراة التي أقيمت على ملعب وابور المياه بالإسكندرية، وهي آخر مباراة للدور الأول من دورى فوق 35 سنة.

بدأ فريق نيو جيزة المباراة بتركيز وضغط عالٍ بطول الملعب، ما أسفر عن ثلاثة أهداف نظيفة عن طريق عمرو راسخ وأكرم عابد وخالد برادعى انتهى بهم الشوط الأول.

وجاء الشوط الثانى فى منتهى الندية بين الفريقين، حيث أحرز البديل محمد فريد لفريق نيوجيزة هدفين فور نزوله، وبعدها أحرز غباشى، لاعب المعمورة، هدفين عن طريق ضربتى جزاء ليتصدر قائمة هدافي المجموعة الثانية وتنتهى المباراة بنتيجة ٥/٢ لفريق نيوجيزة.

بعد نهاية المباراة، هنأ الكابتن ياسر الخطيب، المدير الفنى، والكابتن أحمد عثمان، المدرب العام، اللاعبين على الأداء والنتيجة.

وبهذه النتيجة، صعد الفريق للدور الثانى والأخير للبطولة، ويتنافس مع أندية الكروم وتارجت والمعمورة الصاعدين عن المجموعة الثانية مع سبورتنج ونجوم الحضرة وسموحة ودجلة الإسكندرية الصاعدين عن المجموعة الأولى.

ويبدأ الفريق استعداداته لخوض مباراة دور الـ١٦ فى كأس مصر للرواد أمام فريق العبور فى نهاية شهر يناير الجاري.