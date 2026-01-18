أحمد حجازي في مهمة صعبة مع نيوم أمام الهلال بالدوري السعودي

يستضيف فريق نيوم بقيادة نجمنا المصري أحمد حجازي منافسه الهلال، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وتقام مباراة نيوم ضد الهلال، اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق الهلال المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحاول فريق نيوم بقيادة أحمد حجازي تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة بعدما سقط في هزيمتين الجولتين الماضيتين.

ترتيب الهلال ونيوم في الدوري السعودي

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 34 نقطة، وجاء فريق نيوم في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.