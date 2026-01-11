رسميا.. الهلال السعودي يضم مدافع آرسنال ومانشستر سيتي السابق

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم "الأحد"، تعاقده بشكل رسمي مع بابلو ماري، قادمًا من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “إكس” قائلًا: “هلالي" مع نشر صورة للاعب بابلو ماري.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن اللاعب سينتقل إلى الهلال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأشارت إلى أن الصفقة ستكلف إدارة النادي نحو 2 مليون يورو مقابل الإعارة.

وشارك المدافع الإسباني بابلو ماري مع فيورنتينا الموسم الجاري في 16 مباراة.

يُذكر أن بابلو ماري قد سبق له اللعب في صفوف فريق آرسنال ومانشستر سيتي.