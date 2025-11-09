دوري فوق 35 سنة.. نيو جيزة يفوز على 6 أكتوبر بثلاثية نظيفة

فاز فريق نادي نيو جيزة على نادي 6 أكتوبر بثلاثية نظيفة في دوري فوق ٣٥ سنة بعد عرض قوي من فريق نيو جيزة تسيد به معظم فترات اللقاء .

تقدم لنيو جيزة محمد دردير في منتصف الشوط الأول برأسيه متقنة من ركنية سكنت المقص الأيسر لحارس ٦ أكتوبر.



و عزز الفوز ميدو مرسي بالهدف الثاني بعد مرور ٢٥ دقيقة من الشوط الثاني بعد تمريرات متقنة من الثلاثي عمرو راسخ و بوجي و ميدو مرسي.

و في نهاية الشوط الثاني أحرز خالد برادعي الهداف التاريخي لنيو جيزه الهدف الثالث ليقضي علي آمال ٦ أكتوبر تماما في المباراة.

وأبدى كابتن ياسر الخطيب المدير الفني لنيو جيزة والكابتن أحمد عثمان المدرب العام إرتياحهم للنتيجة واعتبروا الفوز انطلاقة قوية للمنافسة علي اللقب هذا الموسم.