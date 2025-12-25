محمد بن زايد يهنئ العالم بعيد الميلاد المجيد

وجه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وكتب بن زايد عبر حسابه الشخصي اكس: "أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم، مع خالص الأمنيات بأن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع وأن تنعم البشرية بمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

كانت الكنيسة الأسقفية تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب بالإضافة إلى لغة الإشارة المصرية.