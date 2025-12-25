تعزيز قيم الرحمة والإخاء.. بن راشد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وجه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتب بن راشد، عبر حسابه الشخصي على “إكس”: “نتوجه بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ونتطلع في هذه المناسبة المباركة إلى أن تسود قيم السلام والإخاء والتعايش الإنساني، وأن تتعزز قيم الرحمة والمحبة بين شعوب العالم كافة”.

كانت الكنيسة الأسقفية تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بالإضافة إلى لغة الإشارة المصرية.