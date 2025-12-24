تعد شوربة الكوسة والبطاطس من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في فصل الشتاء

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

كوسة مسلوقة



بطاطس مسلوقة

مرقة

ساور كريم

بصل

ثوم

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

خبز توست محمص للتقديم

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

شوحي البصل والثوم المفرومين في الزيت في اإاء على النار ثم اضيفي الكمون والملح والفلفل الأسود.

اضيفي مكعبات الكوسة والبطاطس المسلوقة وقلبي كل الخليط

ضعي عليهم الساور كريم والمرقة وقلبي كل الخليط

اتركي الخليط على النار حتى النضج واغرفيه وقدميه مع قطع الخبز المحمصة