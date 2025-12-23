بنية تحتية في الموانئ| أشرف العسال يكشف تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

أطلق اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، عدة تصريحات هامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

وأشار اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى أن كل دول العالم تتعاون في مجال ابحار السفن، متابعا أن مصر لديها بنية تحتية في الموانئ مرعبة.

أكد اللواء بحري الدكتور أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المنظمة البحرية الدولية عمرها يزيد عن 70 عامًا حيث بدأت عملها في مطلع الخمسينيات.

وتابع أن فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية هذا العام كان صعبا ووسط منافسة قوية.

وأشار اللواء بحري الدكتور أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للدعم الذي قدمته الدولة المصرية من أجل الفوز بمقعد المجلس الأعلى للمنظمة البحرية بـ 132 صوتًا.

واستطرد أن ميرسك العالمية خرجت من عضوية المنظمة بينما هناك 5 دول عربية لديها عضويات في المجلس الأعلى للمنظمة البحرية الدولية

واختتم أن مصر لديها 9 حدود بحرية في البحرين الأحمر والمتوسط حيث وضعها الموقع الجغرافي في محور اهتمام العالم البحري، موضحا أن هناك أكثر من مليون طن سفن تحمل العلم المصري حاليًا.

وأضاف أن كل دول العالم تتعاون في مجال أبحار السفن، مؤكدًا أن مصر دولة بحرية من الطراز الأول، ولديها عدة موانئ وبنية تحتية قوية.

وأوضح العسال أن الإنجازات في البنية التحتية بالموانئ كانت أكبر حافز لانتخاب مصر في المجلس الأعلى للمنظمة البحرية الدولية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مع النرويج لتشغيل البحارة المصريين على سفنها نتيجة خبراتهم الكبيرة.

وتابع رئيس الهيئة: «قناة السويس مؤسسة مصرية قوية جدًا، وتقدم خدمات للسفن على أعلى مستوى، وعودة القناة من جديد تمثل إضافة للعالم».