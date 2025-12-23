قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بنية تحتية في الموانئ| أشرف العسال يكشف تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

اللواء بحري أشرف العسال
اللواء بحري أشرف العسال
عادل نصار

أطلق اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، عدة تصريحات هامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أكد اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن كل سفينة لها وضع خاص في المنظمة البحرية الدولية حسب نوعها، مضيفا أن دولة المينا يجب أن تحقق عدد معين التفتيش على السفن.

مصر لديها بنية تحتية في الموانئ هائلة

وأضاف اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية،  أن مصر تفتش على السفن الداخلة للميناء وفق قانون المنظمة البحرية الدولية.

وتابع اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن يتم التفتيش على الصفن إذا كانت هناك ملاحظات عن عمرها وتفاصيلها وملاحظات من دول أخرى.

وأشار اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى أن كل دول العالم تتعاون في مجال ابحار السفن، متابعا أن مصر لديها بنية تحتية في الموانئ مرعبة.

تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

أكد اللواء بحري الدكتور أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المنظمة البحرية الدولية عمرها يزيد عن 70 عامًا حيث بدأت عملها في مطلع الخمسينيات.
وتابع أن فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية هذا العام كان صعبا ووسط منافسة قوية.
وأشار اللواء بحري الدكتور أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للدعم الذي قدمته الدولة المصرية من أجل الفوز بمقعد المجلس الأعلى للمنظمة البحرية بـ 132 صوتًا.
واستطرد أن ميرسك العالمية خرجت من عضوية المنظمة بينما هناك 5 دول عربية لديها عضويات في المجلس الأعلى للمنظمة البحرية الدولية 
واختتم أن مصر لديها 9 حدود بحرية في البحرين الأحمر والمتوسط حيث وضعها الموقع الجغرافي في محور اهتمام العالم البحري، موضحا أن هناك أكثر من مليون طن سفن تحمل العلم المصري حاليًا.

لكل سفينة وضع خاص حسب نوعها في المنظمة البحرية الدولية

أكد اللواء بحري الدكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن كل سفينة لها وضع خاص في المنظمة البحرية الدولية حسب نوعها، موضحًا أن مصر، كدولة ميناء، لها الحق في تفتيش السفن الأجنبية التي تدخل، وفقًا لقانون المنظمة البحرية الدولية.

وقال ، إن دولة الميناء تتبع إجراءات وقواعد المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أن التفتيش يتم إذا وُجدت ملاحظات على عمر السفينة أو إذا تسببت في تلوث في دولة أخرى.

وأضاف أن كل دول العالم تتعاون في مجال أبحار السفن، مؤكدًا أن مصر دولة بحرية من الطراز الأول، ولديها عدة موانئ وبنية تحتية قوية.

وأوضح العسال أن الإنجازات في البنية التحتية بالموانئ كانت أكبر حافز لانتخاب مصر في المجلس الأعلى للمنظمة البحرية الدولية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مع النرويج لتشغيل البحارة المصريين على سفنها نتيجة خبراتهم الكبيرة.

وتابع رئيس الهيئة: «قناة السويس مؤسسة مصرية قوية جدًا، وتقدم خدمات للسفن على أعلى مستوى، وعودة القناة من جديد تمثل إضافة للعالم».

أشرف العسال أحمد موسى سلامة الملاحة البحرية المنظمة البحرية

