أحمد صبور: القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد ويخلق 5 ملايين فرصة عمل

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن القطاع العقاري يمثل أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية والتنموية فيه ما زالت متاحة بقوة، ليس فقط في الوقت الحالي، بل للأجيال القادمة أيضًا.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أنه يمتلك خبرة تمتد لنحو 38 عامًا في مجال التطوير العقاري، خاض خلالها تجارب متعددة، كما أنه دخل مؤخرًا مجال العمل السياسي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية.

وتابع أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لحوالي 100 مهنة مختلفة، سواء في مرحلة الإنشاء أو بعدها، ويعمل به ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن، مما يجعل للقطاع تأثيرًا مباشرًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

وشدد صبور على أن دور المطور العقاري لا يقتصر على الانتهاء من أعمال البناء فقط، بل يمتد إلى الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات، لضمان استدامة المشروعات وجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية.