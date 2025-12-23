متحدث الوزراء: صندوق النقد الدولي أشاد بالنتائج الإيجابية للاقتصاد المصري

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن نجاح المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في انتظار الموافقة النهائية من مجلس إدارة الصندوق.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إلى أن الصندوق أشاد بالنتائج الإيجابية للاقتصاد المصري، لاسيما فيما يتعلق برفع معدلات النمو والسيطرة على التضخم.



وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نفى متحدث مجلس الوزراء صحة ما تردد عن توقف المشروعات، مؤكدًا أن العمل مستمر للانتهاء من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة ومرافق الصرف الصحي.