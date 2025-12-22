متحدث الوزراء: أكثر من 5 مليون مواطن استفادوا من التأمين الصحي الشامل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تابع اليوم الاستعدادات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل محافظات: المنيا، مرسى مطروح، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، وجاري دراسة ضم محافظة الإسكندرية للمرحلة الثانية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة وضع دراسة شاملة لمنظومة التأمين الصحي حتى 2030 وتحديث الدراسة لضمان استدامة تقديم الخدمات.

ووجه رئيس الوزراء، وزير المالية بضرورة إعطاء أولوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وبرنامج حياة كريمة في العام المالي المقبل، إدراكا من الحكومة لأولوية منظومة التأمين الصحي الشامل وبرنامج حياة كريمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، استفاد منها 5 مليون و200 ألف مواطن.