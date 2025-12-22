متحدث الوزراء: ننتظر استكمال الدراسات لإقرار تطبيق الكارت الموحد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزير التموين، تضمن متابعة منظومة الكارت الموحد وأخر ما وصلنا إليه من مجهود في تطوير هذه المنظومة.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن تطبيق المنظومة قائم في محافظة بورسعيد، وستتخذ الحكومة قرار بتطبيق المنظومة بعد استكمال الدراسات بين وزارة التموين وكافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحديد المستحقين للدعم.

وتابع: نحرص على إيصال الدعم للمستحقين، والمحددات هي محددات موضوعية وشاملة تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية لأي مواطن وهذه المحددات جاري دراستها الفترة الحالية