الحمصاني: الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية لفندقية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيادة عدد الغرف الفندقية جزء أساسي من عملية التطوير، والحكومة أكدت خلال الاجتماع أنها تمنح العديد من التيسيرات، وما زالت في نقاش مستمر مع المستثمرين السياحيين في حالة وجود أي رغبة لمزيد من التطوير.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا قرار تحويل بعض المنشآت السكنية إلى فندقية، من خلال تيسير الإجراءات وتيسير الاعتمادات والرسوم، مشيرًا إلى أن الدولة لديها إدراك كامل بأن زيادة عدد الغرف الفندقية أو تحويل المنشآت السكنية إلى فندقية هدف أساسي خلال المرحلة المقبلة.

الدعم للمستثمرين

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لتقديم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال، مع التأكيد على أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة، وأن جزءًا أساسيًا من عملية تطوير قطاع السياحة هو تحسين وتطوير تجربة السائح وزيارته إلى مصر.

وأشار إلى أن أول نقطة تمت مناقشتها في إطار الاهتمام بتطوير قطاع السياحة هي تطوير المطارات المصرية أولًا، لاستيعاب الزيادات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، في إطار الحرص على الوصول لهدف 30 مليون سائح، ومن ناحية أخرى العمل على تسهيل إجراءات السائح، كما أن الدولة تؤكد على دعم المستثمرين السياحيين لزيادة عدد الغرف الفندقية واستيعاب الزيادة، إلى جانب تطوير قطاع المطارات المدنية، مؤكدًا أن هذا الأمر كان جوهر النقاش خلال الاجتماع.