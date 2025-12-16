الحمصاني: افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية إنجاز صناعي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربي» بمحافظة القليوبية، يمثل إنجازًا صناعيًا مهمًا وخطوة محورية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الدولة المصرية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الطلمبات الغاطسة كانت تُستورد في السابق بتكلفة مرتفعة، لاستخدامها في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات وزارة الإسكان والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الاستيراد كان يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة نجحت في توطين صناعة الطلمبات الغاطسة بنسبة مكون محلي بلغت 60%، مع وجود خطة واضحة لرفع هذه النسبة إلى 90% خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير الإنتاج الحربي، وهو ما يعكس تطور القدرات التصنيعية الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد الحمصاني أن الطلمبات المنتجة محليًا خضعت لاختبارات فنية دقيقة، واجتازت جميع المعايير والمواصفات العالمية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل توريدها لعدد من الجهات لاستخدامها في المشروعات المختلفة، من بينها محافظة مطروح، بما يعكس الثقة في جودة المنتج المصري وقدرته على تلبية احتياجات المشروعات القومية.