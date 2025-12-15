متحدث الوزراء: تطوير منطقة القلعة يهدف لاستيعاب السياح مع الحفاظ على معالمها التاريخية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة يستهدف استيعاب المزيد من الزائرين والسياح مع الحفاظ على معالمها التاريخية.



وقال الحمصاني ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (إكسترا نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين ـ إن الدولة تواصل العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفا أن عملية تطوير كبيرة للغاية تتم في المنطقة المحيطة بالقلعة ومنشأة ناصر.



وأشار إلى أن جزءا من عملية التطوير مرتبط بتطوير المناطق غير الأمنة والتي استطاعت الدولة بالفعل القضاء على معظمها ولكن يتبقى بعضها بحاجة إلى التطوير، ومنها المنطقة المحيطة بالقلعة، وذلك بهدف أيضا رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.



وأوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بإعداد دراسة لتطوير المنطقة من مختلف الجوانب الهندسية والفنية والعمل على وضع رؤية متكاملة في هذا الصدد، مضيفا أنه سيتم التنسيق والتوافق مع أهالي منشأة ناصر بشأن خطة التطوير وسيتم توفير سكن بديل أو سكن مؤقت لحين عودتهم لمناطقهم، مع الحفاظ على أعمالهم.

