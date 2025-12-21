قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم أزمته مع حسام حسن.. بشير التابعي: أحمد فتوح الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال

محمد البدوي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لمضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%، موضحًا أن بناء المدن الجديدة أصبح ضرورة ملحة لضمان مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق رؤية "مصر الجديدة".

 التوسع في المشروعات القومية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن التوسع في المشروعات القومية والإنشاءات العمرانية يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة إلى نحو 6.2%، موفرًا ملايين فرص العمل للشباب.

التنمية البشرية الشاملة

 وأكد أن الهدف لا يقتصر على البناء العمراني فحسب، بل يشمل التنمية البشرية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات منظمة تضمن حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التوسع العمراني يأتي ضمن رؤية استباقية لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة، مشددًا على أهمية بناء مدن جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، بهدف استيعاب ملايين المواطنين مستقبلاً وتوفير بدائل سكنية وخدمية متطورة بعيدًا عن التكدس في المدن التقليدية.

توزيع السكان والثروة البشرية

وأكد الحمصاني أن المدن الجديدة صُممت وفق تخطيط عصري يضمن السلامة ويتيح وصول جميع الخدمات الأساسية والمرافق الحديثة إليها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سترفع جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم في توزيع السكان والثروة البشرية بشكل متوازن على كافة ربوع الجمهورية.

محمد الحمصاني مجلس الوزراء العمران المدن الجديدة مصر الجديدة المشروعات القومية

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

حادث تريلا نجع حمادى

قنا .. تريلا تدهس5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجات نارية بنجع حمادى

سيارات اسعاف

قنا .. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بنجع حمادى

محافظ قنا يشدد على تأمين الطرق وتسريع أعمال التنفيذ

محافظ قنا يشدد على تأمين الطرق وتسريع أعمال التنفيذ

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

