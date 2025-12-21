الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لمضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%، موضحًا أن بناء المدن الجديدة أصبح ضرورة ملحة لضمان مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق رؤية "مصر الجديدة".

التوسع في المشروعات القومية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن التوسع في المشروعات القومية والإنشاءات العمرانية يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة إلى نحو 6.2%، موفرًا ملايين فرص العمل للشباب.

التنمية البشرية الشاملة

وأكد أن الهدف لا يقتصر على البناء العمراني فحسب، بل يشمل التنمية البشرية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات منظمة تضمن حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التوسع العمراني يأتي ضمن رؤية استباقية لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة، مشددًا على أهمية بناء مدن جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، بهدف استيعاب ملايين المواطنين مستقبلاً وتوفير بدائل سكنية وخدمية متطورة بعيدًا عن التكدس في المدن التقليدية.

توزيع السكان والثروة البشرية

وأكد الحمصاني أن المدن الجديدة صُممت وفق تخطيط عصري يضمن السلامة ويتيح وصول جميع الخدمات الأساسية والمرافق الحديثة إليها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سترفع جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم في توزيع السكان والثروة البشرية بشكل متوازن على كافة ربوع الجمهورية.