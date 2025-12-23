قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
توك شو

متحدث الوزراء : استثمارات قناة السويس تسجل 5.1 مليار دولار

متحدث الوزراء
متحدث الوزراء
هاجر ابراهيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، علي استمرار الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتطوير منظومة الدعم بما يحقق مصلحة المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت طفرة ملحوظة في حجم الاستثمارات، حيث نجحت في جذب نحو 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2025/2026)، مقارنة بـ4.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتابع أن هذه الاستثمارات تركز على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة بهدف تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نفى متحدث مجلس الوزراء صحة ما تردد عن توقف المشروعات، مؤكدًا أن العمل مستمر للانتهاء من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة ومرافق الصرف الصحي.

وعن ملف الدعم، أوضح الحمصاني أن مقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يزال محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، مؤكدًا أن الحكومة تركز حاليًا على تطبيق منظومة «الكارت الموحد» لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وأن أي خطوات مستقبلية ستُبنى على دراسات تراعي مصلحة المواطن في المقام الأول.

مجلس الوزراء قناة السويس حياة كريمة

