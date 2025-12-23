وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تستقبل الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك لبحث سبل إلتزام مصر بتنفيذ إتفاقياتها الدولية وإرتباط قضية التصحر بتدهور الأراضى وتأثيرها على قضايا التنوع البيولوجى وتغير المناخ.

وأكدت د. منال عوض على أهمية توطيد سبل التعاون بين وزارة البيئة والإتفاقيات البيئية الدولية لتنفيذ مشروعات وخطوات تعزز من مواجهة تحدي التصحر، باعتبار مصر من الدول التي تواجه هذا التحدي، والربط بين اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ ومكافحة تدهور الأراضي كأحد أولويات الدولة في ظل تزايد آثار تغير المناخ والتي تمس حياة المواطنين وسبل عيشهم بشكل مباشر.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الجهود المشتركة بين وزارة البيئة والاتفاقية في مجالات الإنذار المبكر ورصد الجفاف والعواصف الترابية، تنمية المراعي، الإدارة المستدامة للأراضي، في اطار جهود التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ان مواجهة التصحر أولوية في القارة الأفريقية بوجه عام، ويرتبط بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي والمائي، في ظل تحديات تغير المناخ، مما يتطلب تعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتأثيره على التنوع البيولوجى وإرتباطه بقضية تغير المناخ.