خبير: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة ولا أبعاد سياسية لها

قال العميد طارق العكاري، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الاقتصاد العسكري، إن صفقة الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل هي صفقة تجارية بحتة تخضع لحسابات اقتصادية واضحة، ولا ترتبط بأي اعتبارات سياسية، لافتًا إلى أن ما يُثار بشأنها من ادعاءات يهدف إلى النيل من الدور المصري.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن إسرائيل لم تكن تمتلك بدائل متعددة لتصدير الغاز، وكانت مصر الخيار المتاح في إطار المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكدًا أن الاتفاق لا يتجاوز هذا الإطار.

وتابع أن الدولة المصرية تتعرض لحملات تشويه ممنهجة من قبل جهات معادية، في مقدمتها جماعة الإخوان، تعتمد على تجاهل الحقائق والإنجازات والتركيز على ترويج الشائعات والاتهامات دون سند موضوعي.

وشدد العكاري على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر لم تتخلَ يومًا عن دعم غزة والقضية الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية.