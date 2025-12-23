قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
توك شو

خبير: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة ولا أبعاد سياسية لها

هاجر ابراهيم

قال العميد طارق العكاري، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الاقتصاد العسكري، إن صفقة الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل هي صفقة تجارية بحتة تخضع لحسابات اقتصادية واضحة، ولا ترتبط بأي اعتبارات سياسية، لافتًا إلى أن ما يُثار بشأنها من ادعاءات يهدف إلى النيل من الدور المصري.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن إسرائيل لم تكن تمتلك بدائل متعددة لتصدير الغاز، وكانت مصر الخيار المتاح في إطار المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكدًا أن الاتفاق لا يتجاوز هذا الإطار.

وتابع أن الدولة المصرية تتعرض لحملات تشويه ممنهجة من قبل جهات معادية، في مقدمتها جماعة الإخوان، تعتمد على تجاهل الحقائق والإنجازات والتركيز على ترويج الشائعات والاتهامات دون سند موضوعي.

وشدد العكاري على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر لم تتخلَ يومًا عن دعم غزة والقضية الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية.

الاقتصاد العسكري مصر إسرائيل صفقة الغاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

