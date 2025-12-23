حملة تموينية مكبرة على مستودعات الغاز بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة مجدى عبدالكريم على ،وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه على توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة.

أسفرت الحملات التموينيه عن تحرير اجمالي 95 محضر

وبيانها كالتالي ، في مجال المخابز 40محضر، تحرير عدد 18محضر نقص وزن ، تحرير عدد 1محضر تجميع في 3شيكاره دقيق مدعم ،تحرير عدد 1 محضر تصرف فى 7شيكاره دقيق مدعم ، تحرير عدد 8محضر عدم وجود قائمة تشتغل ، تحرير عدد 8محضر عدم نظافة ادوات عجين

،تحرير عدد 1محضر عدم إعطاء بون للمواطن ،تحرير عدد 1محضر ضرب

وهمي، تحرير عدد 2محضر عدم وجود سجل زيارات



في مجال الاسواق 52محضر

تحرير عدد 28محضر عدم اعلان عن الاسعار ،تحرير عدد 19محضر شهادة صحيه

تحرير عدد 2محضرعرض لحوم مكشوفه ،تحرير عدد 3محضر تشغيل عماله بدون شهادة صحيه.

في مجال المواد البتروليه 3 محضر، تم تحرير عدد 3محضر عدم اعلان اسعار غاز



ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزاره بتكثيف الحملات التموينيه وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا