إعدام عدد 362 كجم أغذية ومشروبات وزيوت تالفة غير صالحة بدمياط

أطلقت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط ، حملة جاءت تحت اشراف الدكتورة امانى القرش وكيل المديرية للشؤون الوقائية والدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائية

حيث قام خلالها فريق ادارة مراقبة الأغذية بالمرور على عدد 29 منشأة غذائية بمدينة رأس البر ، وتم رصد عدد 26 منشاة تدار بدون ترخيص و 1منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا ، كما تم تحرير 39محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة ، علاوة على اعدام 362كيلو اغذية ومشروبات وزيوت تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم سحب عدد 12عينة للفحص بالمعمل المختص.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين