محافظ دمياط يرأس الجلسة 79 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ، مجلس إدارة المنطقة الحرة، فى جلسته ال 79 المُنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الأستاذ ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة و اللواء بحرى طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و اللواء أركان حرب رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع و أيضًا رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط و عدد من المستثمرين بالمنطقة من أعضاء المجلس و ممثلى الإدارات المعنية بالمنطقة .

وشهدت الجلسة وفقًا لجدول الأعمال مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات العاملة تحت إشراف المنطقة التى تشهد نسبة أشغال 100% ، كما بحث " محافظ دمياط " موقف المشروعات التى تقوم حالياً تنفيذ تعديلات سواء بإضافة أنشطة جديدة ، أو تعديل اسم الشركة او سمتها التجارية او التوسع فى نشاطها الحالى ودخول مستثمرين جدد وزيادة رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية، ليصبح حجم الاستثمارات بالمنطقة 178 مليون دولار وتكاليف استثمارية قدرها 1.6 مليار دولار ، بحجم عمالة مستهدف تشغيلها حوالى 4437 عامل .

هذا وقد تم مناقشة البيانات المقدمة من المشروعات الجديدة الراغبة فى الاستثمار بنظام المنطقة الحرة والموافقة لشركات على إقامة مشروع صناعى وآخر تخزينى جديد .

واطلع " المحافظ " على آخر التطورات بأعمال رفع الكفاءة بالبنية التحتية بالمنطقة الحرة، والموقف التنفيذى لتلك الأعمال و انجازات المنطقة خلال الفترة الأخيرة